Hagen: „Mametviolina“- Er geigt nach Gehör für Tausende Fans

Altenhagen. Seine Oma sparte jeden Cent für eine Geige für ihn. Nun verzaubert Mamet Demiri aus Hagen damit das Netz. Mit orientalischer Musik und Haltung.

Die Finger gleiten wie selbstverständlich über das Griffbrett. Mamet Demiri lächelt. Die Klänge reißen mit. Sind ungewöhnlich. Ungewöhnlich, weil man sie so gespielt auf einer Geige nur selten zu hören bekommt. „Klassik war nie meins“, sagt Mamet Demiri und zuckt mit den Schultern. Er wird von einem Ringlicht angeleuchtet, in der Halterung in der Mitte steckt sein Handy und filmt.

Alles, was ungewöhnlich klingt

Der 21-jährige Geigenspieler setzt auf orientalische, traditionelle Musik. „Ich spiele gerne griechische, türkische oder serbische Lieder“, sagt der Hagener, der unter dem Pseudonym „Mametviolina“ tausende Fans in den sozialen Medien mit dem was er tut – mit seiner Musik – begeistert. „Alles, was eben ungewöhnlich klingt. Am liebsten Balladen“, fasst Mamet Demiri seinen Stil zusammen. Er improvisiert viel, spielt nach Gehör. „Das habe ich von meinem Vater gelernt. Wir sind alle musikalisch in der Familie“, sagt er und grinst.

Oma spart jeden Cent für erste Geige

2007 ist er mit seiner Familie in die Wohnung in Altenhagen gezogen, in der er nun sein eigenes, kleines Musikstudio hat – das allerdings auch sein Vater und sein Bruder mit nutzen, die Piano und Klarinette spielen.

„Ich lebe in Hagen, seit ich ein Jahr alt bin“, sagt Mamet Demiri, „gebürtig stamme ich aus Ex-Jugoslawien, wir sind Roma. Meine Eltern sind damals des Krieges wegen nach Deutschland gekommen“. Er selbst fühlt sich hundertprozentig als Hagener. „Ich bin hier aufgewachsen – und will auch nicht weg“, sagt der 21-Jährige, der im Alltag wegen seiner Herkunft oft mit Vorurteilen konfrontiert wird.

Augen zu, Gefühle: Mamet Demiri spielt auf der Geige. Foto: Michael Kleinrensing

„Ich weiß, dass es in Hagen, vor allem Altenhagen und Wehringhausen, viele Probleme gibt. Aber man darf nicht immer alle Leute in einen Topf werfen.“

Er fand Geige „nicht so cool“

Er winkt ab. Heute geht es um die Musik. Seine Musik. „Ich spiele, seitdem ich 10 oder 11 Jahre alt bin“, blickt der Hagener zurück. Dass er überhaupt auf die Geige kam, hat er mehr oder weniger seiner Oma und einer Hochzeit zu verdanken, auf der ein Geigenspieler auf der Bühne stand. „Meine Oma weinte, und sie wünschte sich, dass ich auch Geige spielen soll. Um ehrlich zu sein: Ich fand das damals nicht so cool. Ich wollte lieber Schlagzeug oder so spielen“, sagt Mamet Demiri und lacht. Seine Oma unterdessen sparte jeden freien Cent und schenkte ihm seine erste eigene Geige.

„Ich habe dann ein Jahr lang eine Musikschule besucht – und gemerkt, dass klassische Musik mich nicht so mitreißt.“ Also spielte er zuhause weiter. Nach Gehör. Genau wie sein Vater. Bis heute.

Tausende Fans verfolgen seine Arbeit

Und das, wie man sagen kann, mit Erfolg. Mehrere tausend Fans verfolgen in den sozialen Medien seine Musik. „Ich habe auch schon auf einigen Hochzeiten oder Feiern gespielt, zuletzt im großen Livestream von der Künstlerin Beba Ilic bei einer Spendenaktion. So richtig, richtig große Auftritte hatte ich aber noch nicht.“ Ja, die Musik macht einen Großteil seines Lebens aus. „Ich würde es gerne hauptberuflich machen, aber das ist unfassbar schwierig. Das ist eine harte Branche, gerade die Coronazeit hat das gezeigt. Und es gibt viele klassische Geigenspieler.“

Es fühlt sich richtig an

Mamet Demiri spielt kaum klassische Musik. Aber das, was er spielt, fühlt sich für ihn genau richtig an. Wie eine Verbindung zu seiner zweiten Heimat, auch wenn er hier in Hagen aufgewachsen ist. Die Finger gleiten wie selbstverständlich über das Griffbrett. Hunderte Menschen schauen seinem Live-Auftritt zu. Und Mamet Demiri macht das, was er am besten kann: seine Musik.