Hagen: Mann (35) bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Schwerer Unfall in Wehringhausen. Ein Mann wird lebensgefährlich verletzt.

Hagen. Eine 31-jährige Pkw-Fahrerin hat in Hagen-Wehringhausen einen Mann angefahren. Ein Rettungshubschrauber bringt ihn in eine Klinik.

Auf der Wehringhauser Straße/ Ecke Rehstraße in Hagen wurde ein Fußgänger lebensgefährlich verletzt. Der Unfall trug sich am Sonntag gegen 17.10 Uhr zu.

Der 35-jährige Mann ging bzw. lief über die Straße und wurde von einer Frau in ihrem Pkw angefahren. Die Frau (31) war in Richtung Haspe unterwegs. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, der den Mann in eine Klinik brachte. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und steht unter Schock.

Ein Verkehrsunfallteam soll die Hintergründe aufklären.

Der Bereich Wehringhauser Straße war für eine längere Zeit gesperrt.

