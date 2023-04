Hagen: Mann (35) geht mit Tür und Hantel auf Ex-Freundin los

Hagen. Mit einer ausgehebelten Tür und einer Hantel hat in Hagen ein Mann seine Ex-Freundin angegriffen. Die Polizei greift ein.

Ein 35-Jähriger ist am Samstag kurz vor Mitternacht in Hagen zunächst mit einer ausgehebelten Tür, dann mit einer Hantel auf seine Ex-Freundin losgegangen. Dass nichts Schlimmeres passierte, liegt nur daran, dass die Frau sich in einer Abstellkammer verbarrikadierte.

Die Hagenerin hatte aus ihrem Versteck heraus die Polizei verständigt. Als die Beamten auf den Mann trafen, war er aggressiv und augenscheinlich alkoholisiert.

Streit läuft völlig aus dem Ruder

Durch sein renitentes Verhalten war ein geordnetes Gespräch kaum möglich. Es konnte ermittelt werden, dass das ehemalige Paar vorübergehend noch eine Wohnung teilt. Es besteht lediglich eine Absprache zur räumlichen Aufteilung.

Am Abend, so die Frau, sei es zu einem Streit gekommen. Die Hagenerin gab an, geschubst worden zu sein, der 35-Jährige habe darüber hinaus die Wohnzimmertür aus den Angeln gehoben und versucht sie damit zu schlagen. Als dies nicht gelang, soll er eine Hantel genommen haben, um sein Vorhaben damit umzusetzen. Auch dies misslang, da sich die Frau in die Abstellkammer flüchtete.

Alkoholtest abgelehnt

Der Hagener lehnte einen freiwilligen Atemalkoholtest ab. Die Polizisten verwiesen ihn der Wohnung und erteilten dem Mann ein zehntägiges Rückkehrverbot. Er musste zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden.

Eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn wurde gefertigt.

