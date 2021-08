Hagen: Mann (35) unter Drogeneinfluss auf Fahrrad unterwegs

Die Polizei Hagen war am Bergischen Ring unterwegs.

Hagen-Mitte. Auf dem Bergischen Ring in Hagen fiel ein Mann der Polizei auf, da er auf seinem Fahrrad schwankte und abgelenkt wirkte. Nicht nur das.

Auf dem Bergischen Ring in Hagen geriet ein 35-Jähriger am Freitag gegen 2.45 Uhr mit seinem Fahrrad in eine Verkehrskontrolle.

Der Hagener stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und war den Beamten aufgefallen, da er sein Licht nicht eingeschaltet hatte und auf dem Gehweg in Fahrtrichtung der Hochstraße fuhr. Er machte einen sehr abgelenkten Eindruck auf die Polizisten.

Sein Blick wanderte immer wieder von der Fahrtrichtung ab und er fuhr schwankend. Beim Erblicken des Streifenwagens sprang der Mann schnell von seinem Fahrrad ab und stürzte dabei fast.

Während der Kontrolle war der 35-Jährige weiter abgelenkt. Seine Aussprache war zudem verwaschen, die Pupillen reagierten kaum auf Licht und die Beamten mussten ihre Fragen mehrfach wiederholen, bis der Mann antwortete.

Ein freiwillig durchgeführter Drogenspeichelvortest zeigte an, dass er Kokain, Opiate sowie Amphetamine zu sich genommen hatte. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Der Hagener wurde anschließend darüber aufgeklärt, dass er bis zu seiner Ausnüchterung keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge sowie Fahrräder mehr führen darf. Er erhielt eine Strafanzeige

