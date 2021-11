Hagen: Mann (52) täuscht Unfall vor und fliegt auf

Die Polizei rückte zu einem vermeintlichen Unfall in Hagen-Haspe aus: Ein Mann gab an, von einem Transporter angefahren worden zu sein.

Ein 52-Jähriger hat versucht, die Polizei hinters Licht zu führen: Der Mann aus Hagen hatte sich als vermeintliches Unfallopfer bei der Polizei gemeldet – gegen 16.30 Uhr entsandte die Leitstelle am Montag eine Streifenwagenbesatzung zur Frankstraße. Der 52-Jährige berichtete den Beamten, dass ein Transporter auf dem Kirchplatz gewendet und ihn dabei an der linken Schulter berührt habe, in der er jetzt starke Schmerzen verspüre.

Falscher Unfall in Hagen: Passanten Geld für Falschaussage geboten

Dabei gestikulierte er mit dem linken Arm und zeigte auf einen Transporter. Es gab allerdings Ungereimtheiten: Der Hagener konnte keine Antwort zum Verbleib des Fahrers geben. Auch wurde er aufbrausend, als die Polizisten ihn darauf hinwiesen, dass er trotz angeblich starker Schmerzen mit dem linken Arm gestikulieren und auch rauchen konnte.

Die Beamten befragten einen Passanten, den der 52-Jährige als Zeugen benannte. Dieser berichtete jedoch, dass der Mann ihm vor wenigen Minuten Geld für die Darstellung eines Unfalles geboten habe. Auch am vermeintlichen Unfallfahrzeug waren keinerlei Spuren zu erkennen. Gegen den Hagener wurde jetzt eine Anzeige wegen des Vortäuschens einer Straftat vorgelegt.

