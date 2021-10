Ein vermeintlicher Kunde ist völlig alkoholisiert in einem Porsche-Verkaufszentrum an der Florianstraße vorstellig geworden. Mit 3,0 Promille Alkohol im Blut.

Autos in Hagen

Autos in Hagen Hagen: Mann (56) will Porsche kaufen – mit 3,0 Promille

Hohenlimburg. Ein Mann fährt vor dem Porschezentrum im Lennetal vor und will einen Porsche kaufen. Das Problem: er hat 3,0 Promille Alkohol im Blut.

Vor einem Porsche-Verkaufszentrum im Lennetal ist ein 56-jähriger Mann am Mittwochnachmittag vorgefahren und hatte sein Interesse an einem Porsche bekundet. Das Problem: er war total betrunken. Dem Inhaber war der Alkoholgeruch an dem Fahrer aufgefallen. Die Polizei nahm im Wagen des Mannes ebenfalls Alkoholgeruch wahr – und fand auch eine leere Weinflasche. Der 56-Jährige stritt ab, mit seinem Wagen gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,0 Promille. Die Polizei sicherte Videomaterialien, die die Fahrzeugführerschaft des Mannes belegen. Der Mann musste zwei Blutprobenentnahmen über sich ergehen lassen.

