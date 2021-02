Polizeieinsatz in Hagen

Polizeieinsatz in Hagen Hagen: Mann ergreift bei Polizeikontrolle die Flucht

Hagen. Glasige Augen, zitternde Hände. Die Polizei hatte in Hagen genau den Richtigen angehalten. Dann ergriff er die Flucht.

Auf der Schwerter Straße sind Polizeibeamte am Donnerstag gegen 14.15 Uhr auf einen Opel aufmerksam worden und haben entschieden, diesen zu kontrollieren. Der 30-jährige Fahrer hatte glasige Augen und die Bindehäute waren gerötet. Zudem bemerkten die Beamten ein deutliches Zittern der Hände. Sein 46-jähriger Beifahrer gab bei der Kontrolle an, dass er und der Fahrer Drogen konsumiert hätten. Der 30-Jährige lehnte einen freiwilligen Drogenvortest ab. Im weiteren Verlauf versuchte der Hagener vor den Polizisten wegzulaufen, was ihm jedoch nicht gelang. Er musste eine Blutprobe abgeben, da der Verdacht bestand, dass er das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Es folgte eine Anzeige.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!