Hagen: Mann legt Brand in Wohnung der Freundin – Festnahme

Die Feuerwehr war am Sonntag bei dem Brand in der Schulstraße in Hagen im Einsatz.

Hagen-Mitte. Die Feuerwehr bemerkt im Einsatz Benzingeruch in der Brandwohnung. Der Lebensgefährte der Mieterin gerät schnell unter Verdacht.

Die Polizei hat einen 31-jährigen Mann festgenommen, der in der Wohnung seiner Lebensgefährtin in Hagen einen Brand gelegt haben soll.

Bereits am vergangenen Sonntag war es zum Brand in der Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Innenstadt in der Schulstraße gekommen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannte bereits die Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses – zu diesem Zeitpunkt hatten glücklicherweise alle Bewohner das Haus unverletzt verlassen.

Verdacht auf schwere Brandstiftung erhärtet sich

Die Mieterin der betroffenen Wohnung war nicht zu Hause. Während der Löscharbeiten wurden die Beamten der Feuerwehr auf Benzingeruch aufmerksam. Bei späteren Ermittlungen am Tatort erhärtete sich der Verdacht der schweren Brandstiftung.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bemerkten schnell Benzingeruch in der Wohnung. Foto: Alex Talash

Als Tatverdächtigen ermittelten die Beamten der eingerichteten Mordkommission den 31-jährigen Lebensgefährten der Bewohnerin. Die Ermittler erlangten Hinweise darauf, dass sich der Mann nach Niedersachsen abgesetzt hatte. Dort gelang es, den 31-Jährigen am Nachmittag des 25. April festzunehmen und anschließend nach Hagen zu überführen. Einen Tag später wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl.

