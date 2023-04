Hagen: Mann mit Messer bedroht Menschen auf Elbersgelände

Hagen-Mitte. Ein aggressiver Mann hat einem Besucher auf dem Elbersgelände ein Messer an die Kehle gehalten. Security-Kräfte können ihn überwältigen:

Ein Mann mit einem Messer in der Hand hat in den frühen Morgenstunden zum Samstag auf dem Elbersgelände in Hagen für Aufregung gesorgt. Er konnte schließlich von Sicherheitskräften der Diskothek Capitol überwältigt und der Polizei übergeben werden.

Klinge an den Hals gesetzt

Kurz zuvor, gegen 2.40 Uhr, soll der Mann sein Messer eingesetzt haben. In Höhe der Tanzschule Stein an der Dödterstraße hätte er die Klinge einem jungen Mann, der sich dort in einer Gruppe befand, an den Hals gesetzt. Eine Frau aus der Gruppe lief daraufhin zum Eingang der Diskothek Capitol und bat die Türsteher um Hilfe. Kurz darauf steuerte auch der Mann auf den Eingang des Capitols zu. Er hatte wiederum das Messer in der Hand, fuchtelte damit herum und machte damit Kampfbewegungen, berichten Zeugen.

Sicherheitskräfte verfolgen Angreifer

Plötzlich drehte der Mann mit dem Messer ab und rannte in Richtung des Innenhofs der Elbershallen weg. Den vier Sicherheitskräften, die ihn verfolgten, warf er auf seiner Flucht noch einen Stuhl entgegen. In Höhe des griechischen Restaurants „Kipos“ konnte er schließlich eingeholt werden. Um den aggressiven Mann kampfunfähig zu machen und ihn auf dem Boden zu fixieren können, hätte CS-Spray eingesetzt werden müssen.

Der Angreifer wurde den hinzugerufenen Polizisten übergeben. Die Tatwaffe hatte er nicht mehr bei sich, das Messer war offenbar während der Flucht weggeworfen worden. Doch es gibt eindeutige Videoaufzeichnungen, die den Mann mit dem Messer in der Hand vor der Diskothek zeigen.

