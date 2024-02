Hagen: Mann nach Autofahrt mit 2,5 Promille festgenommen

Die Polizei hielt einen stark betrunkenen Mann mit seinem Auto an.

Hagen-Eckesey Beim Aussteigen schwankt der Mann und muss sich am Auto festhalten. Die Polizei muss ihn vorläufig festnehmen

Am Samstag fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Peugeot in der Eckeseyer Straße auf. Er fuhr stark verlangsamt auf beiden Fahrspuren und fuhr nur extrem verzögert bei Grünlicht an. Als die Beamten der Polizei Hagen ihn anhielten, reagierte der Mann lediglich mit starrem Blick und machte keine weiteren Angaben.

2,5 Promille gemessen

Er schwanke beim Aussteigen stark und musste sich an seinem Auto festhalten. Ein Alkoholtest zeigte fast 2,5 Promille an. Ausweisen konnte er sich nicht. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich vermutlich um einen 35-Jährigen ohne festen Wohnsitz handelte. Die Polizisten nahmen ihn vorläufig fest, ließen eine Blutprobe entnehmen und legten eine Anzeige vor.

