Hagen: Frau nach Unfall in Lebensgefahr – Ring ist gesperrt

Hagen. Schwerer Unfall auf dem Innenstadtring in Hagen: Eine Frau wird lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist gelandet.

In der Innenstadt von Hagen ist es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei Hagen bestätigt, ist dabei eine Frau so schwer verletzt worden, dass sie in Lebensgefahr schwebt. Ein Rettungshubschrauber ist auf der Springe vor dem Cinestar gelandet. Die Frau wurde in eine Klinik geflogen worden. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist an der Kreuzung Bergischer Ring/Hochstraße ein Motorrad mit einem Elektroroller zusammengestoßen. Die E-Scooter-Fahrerin war auf dem Bergischen Ring in Richtung Hochstraße unterwegs. Als sie dort nach links abbiegen wollte, übersah sie den entgegenkommenden Motorradfahrer (41).

Innenstadtring in Hagen gesperrt

Spezialisten eines Verkehrsunfall-Teams aus Bochum sind auf dem Weg zur Einsatzstelle. Ihre Untersuchungen vor Ort sollen dazu beitragen, den Unfallhergang zu rekonstruieren.

Vor dem Cinestar in der Innenstadt von Hagen landet ein Rettungshubschrauber. Er bringt eine lebensgefährlich verletzte Frau in eine Klinik. Foto: Alex Talash

Aktuell ist der viel befahrene Innenstadt in Hagen komplett gesperrt. Es kommt zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.

