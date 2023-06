Der Randalierer urinierte an die Wand der Bahnhofswache in Hagen – er musste in Gewahrsam genommen werden.

Polizei Hagen: Mann pinkelt an Wand der Polizeiwache am Bahnhof

Hagen-Mitte. Ein Randalierer musste in Gewahrsam genommen werden: Er schrie auf dem Bahnhofsplatz herum und spuckte Polizisten an. Das hat Konsequenzen:

Ein Randalierer musste von der Polizei in Gewahrsam genommen werden, nachdem er Polizeibeamte angespuckt und an die Wache der Bundespolizei am Hagener Hauptbahnhof uriniert hat: Bei einer Präsenzstreife auf dem Berliner Platz wurden die Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag auf den 24-Jährigen aufmerksam.

Er schrie laut herum und störte andere Personen. Die Einsatzkräfte sprachen den stark alkoholisierten Hagener an und erteilten ihm einen Platzverweis, dem er zunächst nachkam. Nur wenige Minuten später allerdings kehrte er zurück und schrie wieder herum. Noch bevor die Beamten ihn ansprechen konnten, urinierte er an die Hauswand zur Wache der Bundespolizei.

+++ Lesen Sie auch: Vater an Haltestelle stehengelassen – Polizeianwärter bremst Bus aus +++

Atemalkoholwert von 2,1 Promille

Einsatzkräfte der Bundespolizei bemerkten den Vorfall und sprachen den Mann an. Ihm wurde angedroht, ins Polizeigewahrsam gebracht zu werden. Der 24-Jährige zeigte sich weiter uneinsichtig. Er ging zunächst ein paar Meter in Richtung Bahnhofstraße, drehte dann jedoch um und ging lachend auf die Beamten zu. Polizisten nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam. Er hatte einen Atemalkoholwert von über 2,1 Promille.

Mann beleidigt und bespuckt Einsatzkräfte

Während der Fahrt im Streifenwagen beschimpfte und beleidigte er die Einsatzkräfte. Er spuckte darüber hinaus gezielt auf die Uniform eines Beamten und beleidigte ihn mit den Worten „Kurwa scheiß Bulle“. Der Hagener erhielt eine Strafanzeige.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen