Hagen: Mann prügelt Verlobten brutal ins Gesicht

Hagen Erneut ein brutaler Fall häuslicher Gewalt gegen Frauen in Hagen. Diesmal setzt es einen Schlag mitten ins Gesicht. Die Polizei schreitet ein.

Eine Hagenerin wurde am Donnerstag (16.11.) in Wehringhausen Opfer einer häuslichen Gewalt. Die Frau hielt sich gegen 22 Uhr in einem Mehrfamilienhaus auf und stritt sich mit ihrem Verlobten, der ihr dabei auch in das Gesicht schlug. Der 28-Jährige habe sie bereits in der Vergangenheit geschlagen. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, dass er seine Verlobte getreten habe, diese habe ihn jedoch ebenfalls angegriffen. Die Beamten verwiesen den 28-Jährigen der Wohnung, erteilten ihm ein zehntägiges Rückkehrverbot und fertigten eine Strafanzeige. Sein Schlüssel verblieb in der Wohnung. (arn)

