Hagen: Mann randaliert in Spielhalle – Polizei schreitet ein

Ein Randalierer musste in einer Spielhalle in Hagen von der Polizei in Gewahrsam genommen werden: Der Mann pöbelte immer wieder die Spielhallenaufsicht und andere Gäste an. Ihm wurde ein Hausverbot erteilt.

Platzverweis wird ignoriert

Der 41-Jährige blieb jedoch weiterhin vor der Spielhalle in der Hindenburgstraße und versuchte immer wieder, diese zu betreten.

Nachdem die hinzugerufenen Polizisten einen Platzverweis gegen ihn aussprachen, ignorierte der augenscheinlich alkoholisierte Hagener die Anordnung, sodass er zur Durchsetzung der Maßnahme in Gewahrsam genommen werden musste, um Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zu verhindern. Anschließend nahm er ein Taxi und gab an, nach Hause fahren zu wollen.

