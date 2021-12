Bei einem Einsatz in Hagen ist an Heiligabend ein Polizist von einem Randalierer verletzt worden, der sich gegen seine Festnahme wehrte.

Polizei Hagen: Mann rastet aus – Polizist an Heiligabend verletzt

Hagen. Ein Polizist ist in Hagen an Heiligabend im Einsatz verletzt worden. Er wollte mit Kollegen einen Randalierer festnehmen.

Im Einsatz ist ein Polizist in Hagen ausgerechnet an Heiligabend so schwer verletzt worden, dass er seinen Dienst nicht fortsetzen konnte.

Ein Hagener hatte am Freitag gegen 21.45 Uhr eine Frau am Berliner Platz belästigt. Die wiederum hatte die Polizei zur Hilfe gerufen. Zunächst verlief der Polizeieinsatz friedlich, der Mann konnte dem Gesprächsverlauf jedoch kaum folgen. Die Pupillen des 35-jährigen waren auffällig geweitet – die Einsatzkräfte fanden eine geringe Menge Cannabis in seinen Sachen.

35-Jähriger will Polizisten Faustschlag verpassen

Nachdem der Mann nach der Sachverhaltsaufnahme einen Platzverweis erhalten hatte, ging er zunächst einige Meter, wollte sich dann aber immer wieder in Richtung der Bussteige bewegen. Der 35-Jährige zeigte sich plötzlich aggressiv, als er von den Polizisten erneut aufgefordert wurde zu gehen.

Er beleidigte die Beamten und versuchte, einen von ihnen mit einem Faustschlag zu verletzen. Der Angriff konnte abgewehrt werden. Der 35-Jährige wehrte sich jedoch weiter fortlaufend gegen die polizeilichen Maßnahmen und trat sowie schlug um sich. Im Verlauf des Einsatzes stürzte ein Polizist und verletzte sich.

Randalierer wird festgenommen

Nach dem Einsatz stellte sich heraus, dass der Beamte nicht mehr dienstfähig war. Der 35-Jährige konnte mit Unterstützung weiterer Polizeibeamter in Gewahrsam genommen werden. Er erhielt Strafanzeigen.

