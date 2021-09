Hagen: Mann rastet aus und schießt mit Luftgewehr

Haspe. Ein 39-Jähriger bewirft Jugendliche mit Böllern und Flaschen. Die Polizei findet bei ihm Messer, Gewehre und einen Baseballschläger.

Ein 39-Jähriger hat mit einem Luftgewehr in Hagen in die Luft geschossen und Jugendliche mit Bierflaschen, Böllern und einer Holzplatte beworfen: Am Sonntag, kurz nach Mitternacht, hatten drei Jugendliche (14,16 und 20 Jahre alt) einen Mann in der Hördenstraße lautstark schreien gehört. Sie liefen los, um sich zu vergewissern, dass alles in Ordnung ist. Der 39-Jährige bewarf sie mit Gegenständen und schoss mit einem Luftgewehr in die Luft.

Hagen: Polizei findet Waffen bei alkoholisiertem Mann

Den hinzugerufenen Polizeibeamten gegenüber gab er an, dass er nichts gemachte habe und die „Blagen“ ihm etwas unterschieben wollen. Die Beamten fanden mehrere Gegenstände bei dem 39-Jährigen, unter anderem Messer, Gewehre, ein Luftgewehr und einen Baseballschläger.

Die Polizisten stellten die Gewehre sicher. Der Hagener, der einen Atemalkoholwert von knapp 2 Promille hatte, wurde zur Verhinderung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten ins Polizeigewahrsam gebracht. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

