Hagen: Mann reißt Tür von fahrendem Streifenwagen auf

Die Tür eines vorbeifahrenden Streifenwagens hat in Hagen ein 36-Jähriger aufgerissen (Symbolfoto).

Hagen-Mitte. Ein betrunkener 35-Jähriger reißt die Tür zum Streifenwagen auf und will zuschlagen. Das hat Konsequenzen.

Ein 35-Jähriger hat unvermittelt die Tür eines fahrenden Streifenwagens aufgerissen und versucht, die Polizeibeamten mit erhobenen Fäusten anzugreifen.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 19:50 Uhr in unmittelbarer Nähe einer Kneipe in der Hochstraße.

Mann beruhigt sich nicht

Die Beamten konnten den augenscheinlich alkoholisierten Mann stoppen. Da er sich nicht beruhigen ließ und weiterhin in die Luft boxte, wurde er in Gewahrsam genommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.