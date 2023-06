Hagen: Mann schießt mit Steinschleuder auf Frau und Katze

Hagen-Mitte. Als eine Hagenerin die Ruhe auf dem Balkon genießt, schießt plötzlich ein Mann mit einer Steinschleuder auf sie und ihre Katze. Polizei ermittelt

Als sich eine 45-Jährige in der Goldbergstraße in Hagen mit ihrem Haustier auf ihrem Balkon aufhielt, schoss am Donnerstag gegen 5.25 Uhr plötzlich eine männliche Person mit einer Steinschleuder in ihre Richtung. Eine kleine weiße Kugel traf ihre Katze, das Tier blieb glücklicherweise unverletzt.

Unbekannter zielte schon mehrmals auf den Balkon

Die Hagenerin verständigte umgehend die Polizei. Sie gab an, dass bereits am Vortag ein Mann in den Morgenstunden aus dem Flurfenster eines anderen Hauses auf sie geschossen hatte. Hier sei die Kugel an einem Schirm abgeprallt. Die Frau gab an, den Unbekannten nicht zu kennen.

Täterbeschreibung: Polizei hofft auf Hinweise

Der Tatverdächtige wird als männlich und ca. 40 Jahre alt beschrieben. Er hat eine Glatze und war mit einem dunklen Oberteil bekleidet. Die Polizei Hagen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise geben könne, werden gebeten, sich unter 02331/986 2066 zu melden.

