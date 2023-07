Hagen: Mann schlägt auf Frau ein – Polizei muss einschreiten

Die Polizei musste einschreiten, als ein Mann am Hagener Hauptbahnhof plötzlich auf eine Frau einschlug.

Hagen-Mitte. Die Beamten finden beim Mann in Hagen ein Messer und Drogen. Als sie ihn in die Zelle bringen wollen, rastet er aus und verletzt einen Polizisten

Ein betrunkener Mann hat am Hauptbahnhof in Hagen auf eine 39-Jährige eingeschlagen – die Polizei musste einschreiten.

Am Dienstag hörten Beamte des Schwerpunktdienstes der Hagener Polizei gegen 22 Uhr während ihres Streifendienstes am Berliner Platz plötzlich Schreie. In der Nähe des Bahnhofseingangs schlug der 26-Jährige auf die 39-Jährige ein. Die Polizisten trennten die Personen.

Mann setzt sich zur Wehr und verletzt Polizisten

Zur Verhinderung weiterer Straftaten sollte der betrunkene Mann in Gewahrsam genommen werden. Bei einer Durchsuchung stellten die Beamten Marihuana und ein Taschenmesser sicher. Im Gewahrsam beleidigte der 26-Jährige die Polizisten.

Als die Beamten ihn in die Zelle bringen wollten, setzte er sich derart zur Wehr, dass sich ein Polizist leicht verletzte. Gegen den Randalierer wurde eine Anzeige vorgelegt und ein dreimonatiges Betretungsverbot für den Bereich um den Hauptbahnhof ausgesprochen.

