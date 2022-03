Hagen: Mann schlägt mit geballten Fäusten auf Busfahrer ein

Altenhagen. Ein etwa 30-Jähriger hat in Altenhagen auf einen Busfahrer (54) eingeschlagen. Der aggressive Mann war in die Fahrerkabine gestürmt.

Ein Linienbus fuhr am Donnerstag gegen 12.55 Uhr in Hagen die Alleestraße in Richtung Boeler Straße entlang. An der Haltestelle „Alleestraße“ stieg ein Mann hinzu. Er trug keinen Mund-Nase-Schutz.

Der 54-jährige Busfahrer wies auf die Tragepflicht hin. Der Unbekannte äußerte jedoch aggressiv, dass er die Maske nicht brauchen würde, da er nur zwei Haltestellen zu fahren habe. Einen Fahrschein konnte er ebenfalls nicht vorweisen.

Plötzlich stürmte der Mann nach vorn, riss die Fahrerkabine auf und schlug mit geballten Fäusten auf den Kopf des 54-Jährigen ein.

Fahrer leicht verletzt

Er verletzte ihn dadurch leicht und lief anschließend die Alleestraße hinunter.

Der Schläger war zirka 30 Jahre alt, 175 cm groß und sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent. Er trug eine graue Mütze, eine graue Jogginghose und Turnschuhe. Hinweise zum Randalierer werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen.

