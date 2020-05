Polizei Hagen: Mann schlägt seine Frau und muss in die Zelle

Hagen. Weil er betrunken im Taxi auf seine Frau einschlägt, muss ein Ehemann die Nacht in einer Polizeizelle verbringen.

Ein Pärchen aus Unna war in der Nacht von Samstag auf Sonntag der Grund für einen Polizeieinsatz. Der Mann und die Frau mittleren Alters hatten bei Freunden in Hagen gefeiert und waren am Sonntag gegen 2.50 Uhr mit dem Taxi unterwegs nach Hause. Während der Fahrt kam es zum Streit zwischen den beiden Alkoholisierten, der Mann schlug die Frau dabei mehrfach mit der Faust.

Der 57-jährige Taxifahrer hielt das Auto an und zog den Mann aus dem Taxi. Die herbeigerufene Polizei kümmerte sich um die Frau und stellte den Mann, der über zwei Promille in der Atemluft hatte, daraufhin zur Rede. Der Täter erhielt neben der Strafanzeige ein Rückkehrverbot für die gemeinsame Wohnung und musste im Polizeigewahrsam übernachten. Die Frau verzichtete auf einen Rettungswagen und wurde von dem Taxifahrer alleine nach Hause gebracht.