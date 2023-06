Hagen: Mann schlägt Zugbegleiter eine Flasche gegen den Kopf

Hagen. Ein Zugbegleiter stellt einen Mann zur Rede, der im Hagener Hauptbahnhof durch die Gleisbetten klettert. Dann eskaliert die Situation:

Ein Unbekannter hat im Hauptbahnhof Hagen einen Bahnmitarbeiter angegriffen und ihm eine stark blutende Wunde zugefügt. Gegen 21.50 Uhr beobachtete der Zugbegleiter der RB91 (Hagen - Siegen) am Montagabend, wie der Mann die Gleise vom Bahnsteig 1 zu Bahnsteig 4 überquerte. Anschließend sei der Unbekannte in die abfahrbereite Regionalbahn gestiegen.

Daraufhin habe der 42-Jährige den Mann im Zug aufgesucht und von der Mitfahrt aufgrund der unerlaubten Gleisüberschreitung ausgeschlossen. Zudem habe der Bahnmitarbeiter ihn des Zuges verwiesen. Es begann eine Diskussion und der Mann beleidigte den Zugbegleiter.

Angriff mit Glasflasche: Bahnmitarbeiter erleidet blutende Wunde am Auge

Am Bahnsteig soll der Tatverdächtige dem Zugbegleiter dann unvermittelt eine Glasflasche seitlich an den Kopf geschlagen haben. Die Folge: eine stark blutende Wunde am linken Augen. Bei dem Schlag fiel die Brille des Bahnmitarbeiters in den Gleisbereich und wurde beschädigt. Anschließend habe der Angreifer die Flucht ergriffen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Augenklinik. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung ein.

Die Bundespolizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen, der sich am 26. Juni zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr im Hagener Hauptbahnhof aufgehalten hat? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6888 000 oder jeder Polizeidienststelle entgegen.

