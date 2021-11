Hagen: Mann stürmt Kirche und versetzt Gläubige in Angst

Hagen. Ein geistig gestörter Mann stürmte am Sonntag in eine Kirche in Hagen, zerstörte Inventar und versetzte die Menschen in Angst.

Die Katholiken, die am Sonntag mit Pastor Knut Johanning in der St.-Josefs-Kirche die Messe feiern wollten, erlebten ihr blaues Wunder: Plötzlich stürmte ein Mann in das Gotteshaus in Hagen, pöbelte und randalierte. Nicht wenige der Gläubigen gerieten in Angst.

Bei seinem von lautem Brüllen begleiteten Einmarsch in die Altenhagener Kirche schubste der offenbar geistig gestörte Mann zunächst die wegen der Corona-Kontrollen an der Tür postierte Aufsicht beiseite und griff sich eine Bibel, die er, während er unentwegt wirres Zeug redete, hochhielt.

Als ihm einige Besucher des Gottesdienstes etwas zuriefen, wurde er aggressiv und riss sakrale Gegenstände vom Altar. Dabei demolierte er zwei neoromanische Kerzenständer im Gesamtwert von 1200 Euro. Auch ein altes Ziborium (Hostienkelch) wurde beschädigt.

Pastor als Teufel bezeichnet

Schlimmer als der materielle Schaden war jedoch die Panik, in die der Mann die Menschen versetzte. „Einige Besucher wollten die Kirche fluchtartig verlassen, das konnten wir gerade so verhindern“, erklärte Pastor Johanning: „Er hat vor allem den Kindern Angst gemacht.“ Man wisse ja nicht, wozu solch ein offensichtlich gestörter Mensch fähig sei.

Der Mann habe nicht zum ersten Mal eine Messe in der Josefskirche gestört, berichtete der Pastor: „Ich kenne ihn auch aus der Stadt. Wenn ich ihm begegne, nennt er mich Teufel.“

Einige Gottesdienstbesucher geleiteten den Mann sanft zur Tür, schließlich verließ er die Kirche. Während die Messe mehr schlecht als recht fortgesetzt werden konnte, traf die herbei gerufene Polizei den Randalierer vor einem Supermarkt an, die Fragen der Beamten ließ er jedoch unbeantwortet. Da sonst weiter nichts gegen ihn vorlag, zogen die Beamten wieder ab.

Auseinandersetzung mit Polizisten

Eine Stunde später trafen ihn die Polizisten in der Potthofstraße an und stellten ihn erneut zur Rede, weil für den dortigen Bereich ein Aufenthaltsverbot für ihn bestand. Jetzt gebärdete er sich aggressiv und schrie, wie zuvor in der Kirche, lautstark herum.

Zudem weigerte er sich, die Straße zu verlassen und leistete Widerstand, als die Beamten ihm Handschellen anlegen wollten. Bei der Auseinandersetzung stürzten er und ein Polizist, dem er wiederholt ins Gesicht fasste, zu Boden. Schließlich konnte er doch überwältigt werden.

Zwangseinweisung in Psychiatrie

Da es Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Mannes gab, wurde er nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt ins Boeler St. Johannes-Hospital zwangseingewiesen. Der 56-Jährige erhielt außerdem eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Polizeibeamte.

Wahrscheinlich handelt es sich um den selben Mann, der vor zwei Jahren den Weihnachtsgottesdienst in der evangelischen Johanniskirche störte und auch sonst schon öfter in Hagen aufgefallen ist.

