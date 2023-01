Einbruch in der Dickenbruchstraße in Haspe. Plötzlich taucht ein Mann vor der Schlafzimmertür einer 20-jährigen Frau auf.

Schreie in der Nacht Hagen: Mann taucht vor Schlafzimmer von 20-jähriger Frau auf

Haspe. Bei einem Einbruch in der Dickenbruchstraße in Hagen taucht plötzlich ein Mann vor der Schlafzimmertür einer 20-Jährigen auf.

Als eine 20-Jährige am Dienstag in der Dickenbruchstraße in Haspe gegen 5 Uhr morgens ihre Schlafzimmertür im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses öffnete, um nach dem Rechten zu sehen, stand plötzlich ein schwarz gekleideter Mann vor ihr. Die 20-Jährige schrie auf, worauf der etwa 1,70 Meter große Mann aus der Wohnung lief. Im Hausflur hielt eine weitere Person offenbar Wache. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Vermutlich verschafften sich die Einbrecher mit einem Türdraht Zutritt zur unverschlossenen Wohnung. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 9862066 entgegen.

