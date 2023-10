Hagen: Mann verhält sich auffällig und landet hinter Gitter

Der Hagener wurde in die Justizvollzugsanstalt gebracht (Symbolfoto)

Hagen-Mitte. Der Mann fällt der Polizei am Hauptbahnhof auf. Bei einer Überprüfung stellt sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft schon nach ihm fahndet:

Am Sonntagabend kontrollierten Bundespolizisten am Hauptbahnhof Hagen einen Mann. Die Staatsanwaltschaft ließ bereits per Haftbefehl nach ihm fahnden.

Der 33-Jährige war den Bundespolizisten aufgefallen, da er beim Erblicken der Beamten plötzlich seine Laufrichtung änderte. Überprüfungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Hagen bereits nach ihm suchte.

Geldstrafe nicht bezahlt

Das Amtsgericht Hagen hatte den Mann bereits im Dezember 2019 wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 15 Euro, verurteilt. Da der Hagener bisher weder die geforderte Summe in Höhe von 1.050 Euro aufgebracht, noch sich dem Strafantritt gestellt hatte, schrieb die Staatsanwalt Hagen den Mann zur Festnahme aus.

Auch jetzt konnte er die Geldstrafe nicht begleichen, woraufhin die Bundespolizisten den verurteilten Straftäter für rund zwei Monate in eine Justizvollzugsanstalt brachten.

