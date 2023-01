Hagen: Mann verhindert größeren Hausbrand

Hagen-Mitte. Durch sein beherztes Eingreifen hat ein aufmerksamer Passant in Hagen womöglich ein größeres Feuer verhindert. Hier die Hintergründe.

Ein aufmerksamer Zeuge hat durch seinen geistesgegenwärtiges Handeln offenkundig ein größeres Feuer verhindert. Am Montag ging ein 43-Jähriger durch die Elberfelder Straße in Hagen. Hier bemerkte er gegen 22 Uhr einen Restmüllcontainer an einer Hauswand, in dem es brannte. Er schob den Container von dem Objekt weg, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern und stieß ihn um. Anschließend verständigte er die Polizei. Die ebenfalls hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand. Die Kripo ermittelt jetzt wegen Brandstiftung. Zeugenhinweise: 02331 986 2066.

+++ Auch lesenswert: Was sind die Konsequenzen aus der Ereignissen in der Silvesternacht? +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen