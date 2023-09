Blaulicht Hagen: Mann wählt immer wieder Notruf – und kommt in Zelle

Hagen-Mitte. Mehrere Male löst ein Hagener (41) einen Notruf bei der Polizei aus, weil er angeblich seinen Ausweis verloren hat. Dann muss er ins Gewahrsam.

Ein Hagener wählte mehrere Male den Notruf der Polizei Hagen und gab an, dass sein Ausweis gestohlen worden sei. Er hielt sich am Donnerstag um 2.45 Uhr in der Werdestraße auf. Der 41-Jährige hatte zuvor Streit mit anderen Personen und löste deshalb bereits einen Einsatz aus.

Ausweis in Jackentasche und Rucksack gefunden

Vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann seinen Ausweis bei sich hatte – dieser befand sich in der Jackentasche des Hageners. Kurz darauf meldete sich der 41-Jährige erneut und gab an, dass sein Ausweis weg wäre. Dieser konnte jedoch in seinem Rucksack gefunden werden.

Mann ist Beamten gegenüber aggressiv

Der Hagener musste im weiteren Verlauf zur Verhinderung von Straftaten und zur emotionalen Beruhigung in Gewahrsam genommen werden, da er sich den Beamten gegenüber sehr aggressiv verhielt. Er hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von über 1,1 Promille.

