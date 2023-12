Im Hagener Bahnhofsviertel kam es in der Bahnhofstraße zu einer brutalen Auseinandersetzung.

Polizei Hagen: Mann wird am Bahnhof brutal zusammengeschlagen

Hagen-Mitte Fünf Männer gehen in Hagen brutal auf einen 43-Jährigen los, einer schlägt mit einem Fahrradschloss zu. Die Polizei sucht dringend Zeugen

Ein 43-Jähriger ist von mehreren Männern im Bahnhofsumfeld in Hagen brutal zusammengeschlagen worden. Am Mittwoch hielt sich der 43-Jährige gegen 19 Uhr vor einem Telecafé in der Bahnhofstraße auf. Dort erschienen fünf Männer, die ihn plötzlich zu Boden rissen und mit Schlägen und Tritten traktierten.

Mit Fahrradschloss zugeschlagen

Einer der Männer schlug mit einem Fahrradschloss zu. Erst als ein Bekannter zu Hilfe eilte, ließen die Schläger von ihm ab. Der 43-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass er seine Kontrahenten flüchtig kenne und es bereits in der Vergangenheit zu Streitigkeiten kam. Der Mann begab sich wenig später in ärztliche Behandlung.

Die Kriminalpolizei nimmt Zeugenhinweise unter 02331/9862066 entgegen.

