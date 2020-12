Hagen: Mann wirft Fensterscheibe ein und wird festgenommen

Die Polizei wurde zu einem Einsatz in der Delsterner Straße in Hagen gerufen

Hagen Ein 39-Jähriger randaliert in der Delsterner Straße und wirft die Scheibe eines Restaurants ein. Anwohner rufen die Polizei.

Ein 39-Jähriger hat die Scheibe eines Restaurants in der Delsterner Straße eingeworfen und wurde anschließend festgenommen. Gegen 8.50 Uhr am Freitag, 25. Dezember, bemerkten Anwohner einen unbekannten Mann, der laut herumschrie. Kurz darauf hörten sie, wie eine Scheibe des Restaurants zu Bruch ging und der Mann in Gehrichtung Dahl flüchtete.

Polizei rückt an

Durch Polizeikräfte konnte dieser angetroffen und als ein 39-Jähriger identifiziert werden. Da dieser keinen festen Wohnsitz nachweisen konnte, nahmen ihn die Polizisten fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam.