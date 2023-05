Hagen: Mann wirft mit Wodkaflasche – 39-Jähriger verletzt

Die Polizei Hagen nimmt einen 35-Jährigen in Gewahrsam. Er hatte einen Mann mit einer Wodkaflasche am Kopf getroffen und verletzt.

Hagen. Durch einen Treffer mit einer Wodkaflasche ist in Hagen ein 39-Jähriger verletzt worden. Warum die Polizei den Täter am Ende in Gewahrsam nimmt.

Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Dienstagabend in der Pelmkestraße in Hagen eskaliert. Dabei schleuderte ein 35-Jähriger durch eine geöffnetes Fenster eine Wodkaflasche und einen Zollstock auf einen 39-Jährigen. Der wurde getroffen und leicht verletzt.

Der 35-Jährige war gegen 20.45 Uhr vor der Wohnung seiner Ex-Freundin aufgetaucht. Er brüllte zunächst durch ein Fenster, das zum Lüften offen stand. Dann warf er mit Zollstock und Flasche und traf den 39-Jährigen am Kopf.

Täter löst zweiten Einsatz der Polizei aus

Während der Auseinandersetzung bedrohte sowie beleidigte der Hagener den Leichtverletzten. Nach der Tat flüchtete er zu Fuß in Richtung Eugen-Richter-Straße. Als Polizisten den Mann antrafen und befragten, gab er an sich lediglich gestritten zu haben.

Gegen 22 Uhr löste er einen weiteren Einsatz aus. Er war in die Pelmkestraße zurückgekehrt und weigerte sich, einem erteilten Platzverweis nachzukommen. Polizisten nahmen ihn daraufhin zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung sowie Bedrohung.

