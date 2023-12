Hagen: Mann zerkratzt Audi-Heck, dann schlägt er zu

Ein Mann hat in Hagen einen Audi zerkratzt (Symbolfoto)

Hagen-Mitte Ein Mann beobachtet, wie sich ein Unbekannter an einem Auto zu schaffen macht. Als er ihn anspricht, eskaliert die Situation.

Ein Streit zwischen zwei Männern ist in der Springmannstraße in Hagen eskaliert: Am Donnerstag beobachtete ein 52-Jähriger gegen 15.30 Uhr, wie ein 47-Jähriger das Heck eines Audis zerkratze.

Mit spitzem Gegenstand aufs Handgelenk geschlagen

Er forderte den 47-Jährigen zum Stehenbleiben auf. Da der Mann der Aufforderung nicht nachkam, rief der 52-Jährige die Polizei und umklammerte den 47-Jährigen. Dieser rief um Hilfe und schlug mit einem spitzen Gegenstand auf das Handgelenk seines Kontrahenten ein.

Zeugen hielten den 47-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er stritt die Vorwürfe ab. Die Beamten sicherten Fotos von frischen Kratzern auf der Kofferraumklappe des Audis und legten eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und wechselseitiger Körperverletzung vor.

