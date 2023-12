Hagen: Mark-E senkt im neuen Jahr den Gaspreis

Hagen Eine gute Nachricht für alle Gaskunden in Hagen: Mark-E dreht in nächsten Jahr an der Preisschraube - und zwar erheblich.

Gute Nachrichten für alle Hagener Gaskunden von Mark-E: Der regionale Energiedienstleister senkt die Gaspreise mit Wirkung zum 1. März 2024 deutlich um rund 25 Prozent (netto). Grund, so die Darstellung des Unternehmens, sind sinkende Beschaffungskosten auf den Energiemärkten.

Aufgrund seiner langfristigen Beschaffungsstrategie konnte Mark-E in der Phase exorbitant gestiegener Gaspreise die Preissteigerungen für die Kundinnen und Kunden abfedern. Nun gibt das Unternehmen wiederum die mittlerweile eingetretenen Preisvorteile an die Kunden weiter und verschafft diesen somit eine finanzielle Entlastung – auch vor dem Hintergrund der in Kürze auslaufenden Energiepreisbremsen der Bundesregierung.

Hohe Ersparnis möglich

Im Grundversorgungstarif, so rechnet Mark-E vor, sinken die Gaspreise ab 1. März 2024 um netto 4,01 Cent pro Kilowattstunde (Ct/kWh). Dies entspricht einer Senkung von rund 25 Prozent. So fällt beispielsweise der Arbeitspreis für einen Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 18.000 Kilowattstunden im Tarif „Komfort Gas“ unter Berücksichtigung der derzeit gültigen Mehrwertsteuer (7 Prozent) von bislang 16,56 Ct/kWh auf 12,27 Ct/kWh. Der Grundpreis bleibt stabil bei 139,90 Euro. Dies bedeutet in diesem Musterfall insgesamt eine jährliche Einsparung in Höhe von 772,20 Euro (brutto) für Gas.

