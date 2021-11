Thomas Gebehenne, Geschäftsführer des Marketing-Clubs Südwestfalen, freut sich auf die Preisvergabe, die erstmals in der Stadthalle stattfinden soll.

Wirtschaft Hagen: Marketing-Preisverleihung erstmals in der Stadthalle

Hagen. Der Marketing-Preis soll nach einem Jahr Corona-Zwangspause wieder vergeben werden. Warum die Feier diesmal in der Stadthalle stattfinden soll.

Der Südwestfälische Marketing-Preis ist eine Institution in Hagen und der ganzen Region. Im letzten Jahr wurde der Preis coronabedingt nicht ausgeschrieben, nun soll die Tradition jedoch weitergeführt werden.

„Wir möchten den Preis für lobenswerte Unternehmen aus der Region wieder vergeben. Die Preisvergabe ist für den 18. Januar 2022 geplant“, sagt Thomas Gebehenne. Der Geschäftsführer des Marketing-Clubs (MC) Südwestfalen versichert, dass die Veranstaltung nach der 2G-Regel (Einlass nur für Geimpfte oder Genesene) beziehungsweise den bis dahin geltenden Corona-Sicherheitsbedingungen durchgeführt werden soll, „und das erstmals in der Hagener Stadthalle.“

Bislang war Austragungsort die SIHK

Zur Erinnerung: In den 28 Vorjahren war der Austragungsort immer die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer (SIHK). Zu der etablierten Veranstaltung kamen stets zwischen 250 und 350 Gästen.

„Die Stadthalle hat großzügige Flächen, wir können dort eine entzerrte Veranstaltung anbieten. Wir werden mit runden Bistrotischen arbeiten und erwarten etwa 200 Gäste“, so Gebehenne. Und weiter: „ In der ,luftigen Atmosphäre‘ werden sich alle Besucher wohl und sicher fühlen.“

Bis zum 30. November können Vorschläge von großen Unternehmen, aber auch von Klein- und Handwerksbetrieben eingereicht werden.

Die Bedingungen sind einfach und schwierig zugleich: Die Unternehmen müssen durch ein einzigartiges Marketing-Konzept auffallen und in der Region Südwestfalen (inklusive Hagen) beheimatet sein. Die Bewerbung für den mittlerweile 29. Marketing-Preis soll eine kurze Darstellung, die darlegt, worin die besondere Leistung des Unternehmens liegt, enthalten. Auch Selbstvorschläge werden angenommen; Mitglieder und Nicht-Mitglieder des Clubs können sich bewerben.

Die Wahl des Preisträgers erfolgt durch eine Jury, die wie immer aus Beirats- und Vorstandsmitgliedern des Marketing-Clubs Südwestfalen besteht. „Die Preisvergabe findet nicht nur in einer anderen Location, sondern auch mit einem neuen Eventkonzept statt“, macht Thomas Gebehenne neugierig.

Übrigens: Der erste Marketing-Preis wurde 1993 an die Firma Eduard Hueck vergeben. Weitere Preisträger waren u.a. Wikinger Reisen (2002), Europart (2008), Brandt Zwieback (2012) und Wesco (2014). Zuletzt wurde der Preis 2020 an Heimatversorger/ Stadtwerke Iserlohn verliehen.

Kontakt und Bewerbungen an: Pfiffikus-Agentur, Neuenrader Straße 25, 58762 Altena oder per Mail an info@mc-suedwestfalen.de

