Hagen: Martinszug und Karnevalszug in Boele abgesagt

Boele. Alle großen Karnevalsveranstaltungen des Hagener Nordens werden in der kommenden Session ausfallen. Auch der Martinszug in Boele fällt aus.

Die Vereine im Hagener Norden werden in der kommenden Session 2020/2021 wegen der Corona-Pandemie auf große Veranstaltungen mit Publikum verzichten. Das bedeutet auch das Aus für den Rosensonntagszug in Boele. Auch die großen Karnevalssitzungen in der Fritz-Steinhoff-Gesamtschule und dem Vorhaller Stadtteilhaus werden ausfallen. Das teilen die drei Vereine Loßröcke Boele, KG Grün-Weiß Vorhalle und die Heidefreunde Boelerheide in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Der Martinszug in Boele ist bereits abgesagt. Das Foto zeigt eine Szene aus dem Jahr 2015 in Eppenhausen. Foto: Michael Kleinrensing

Für die kommende Session werden keine Symbolfiguren gewählt

Deshalb werden für die kommende Session auch keine Symbolfiguren in den Vereinen gewählt. Der amtierende Oberloßrock Andreas I. mit seiner Herzdame Nora I., der amtierende Stukenförster Andreas I. und Eleve Christopher sowie der Vorhaller Bauer Joachim I. mit seinem Adjutanten Sebastian gehen somit in die Verlängerung ihrer Amtszeit und bleiben bis zum 11. November 2021 die obersten Repräsentanten ihrer Vereine. Gleiches gilt auch für das Nachwuchsoberloßrockpaar Alexander mit seiner Nachwuchs-Herzdame Emelie. „Wir bedauern diesen Beschluss zutiefst. Allerdings lässt die derzeitige Situation in der Corona-Pandemie keine andere Entscheidung zu. Nach unserer Auffassung ist es ausheutiger Sicht nicht denkbar, dass sich die Situation bis zu den Karnevalstagen soweit verbessert, dass wir die Veranstaltungen mit einem ruhigen Gewissen durchführen können“, erklären die Vorstände der Vereine.

Damit fällt der Boeler Karnevalszug zum zweiten Mal in Folge aus. Im vergangenen Jahr hatte ein Sturm die Durchführung unmöglich gemacht. Daraufhin hatte man den Zug im Mai nachholen wollen, was aber nicht zustande kam.

Martinszug in Boele fällt nun definitiv aus, Schaufenster-Aktion als Alternative

Die Boeler Loßröcke erklären darüber hinaus, dass auch der Martinszug am Mittwoch, 11. November, nun definitiv ausfallen wird. „Wir hatten bis zu den verschärften Corona-Maßnahmen vom vergangenen Dienstag die Hoffnung auf einen Martinszug. Für die Loßrockhalle gab es ein Konzept und wir hätten mit einer bestimmten Anzahl an Besuchern, ca. 200, dort eine Martinsaufführung stattfinden lassen. Jetzt machen wir zumindest eine Schaufensteraktion. Es wird in sechs Schaufenstern in Boele die Martinsgeschichte erzählt und die Familien können diese dann selbst abgehen. Es wird einen Downloadlink für Ausmalbilder und ein Gewinnspiel für das schönste Martinsbild geben“, erklärt Marc Wortmann als Sprecher der Boeler Loßröcke. Die Route führt entlang der Metzgerei Schnettler, dem St. Johannes-Kindergarten, Nünnerichs Haarstudio, der Provinzial-Versicherung Sahut und Hellmig, dem Haarstudio Vision bis zum Gemeindehaus am Kirchplatz.