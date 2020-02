Hagen. Maria-Sara Pettinato (Mary) aus Hagen ist am Dienstag, 11. Februar, in der Casting-Show DSDS zu sehen.

Hagen: Mary (30) will bei DSDS Dieter Bohlen überzeugen

Sie bezeichnet sich selbst als realistische junge Frau: „Das war meine letzte Chance, bei Deutschland sucht den Superstar mitzumachen und die hab’ ich ergriffen.“ Maria-Sara Pettinato (sie ist die Tochter von Vincenzo Pettinato, dem Inhaber von „Vincenzo’s Milch- und Kaffeebar“ am Hagener Theater) hat bei der zwölften und somit für diese Staffel letzten Castingfolge von DSDS mitgemacht. Die Sendung, in der die temperamentvolle junge Hagenerin auftritt, wird am Dienstag, 11. Februar, um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.

Casting im September am Drachenfels

Das Casting fand im September in einer Eventlocation am Drachenfels im Siebengebirge statt, zu dem Zeitpunkt war Maria-Sara Pettinato, die von ihren Freunden meist „Mary“ genannt wird, noch 29. Kandidaten bis maximal 30 werden eingeladen, daher war es für die gebürtige Hagenerin mit italienischen und griechischen Wurzeln tatsächlich für DSDS die letzte Chance. „Ich denke zu viel nach, befürchte, die falschen Töne zu treffen, aber meine Familie und Freunde haben mich angespornt, mitzumachen. DSDS verfolge ich schließlich seit Jahren im Fernsehen . Aber vor Dieter Bohlen aufzutreten, ist schon eine große Herausforderung.“

Spannender Auftritt vor Juroren

Und wie war es dann tatsächlich, vor dem am meisten gefürchteten Juror aufzutreten? „Spannend. Vor allem, da Dieter Bohlen nicht den von mir vorbereiteten Song ,In the Name of Love’ von Bebe Rexha hören wollte, sondern die Nummer ,Sweet But Psycho’ von Ava Max“, blickt Maria-Sara Pettinato auf ihren Auftritt beim Casting zurück.

Zum Hintergrund: Die Kandidaten bereiten jeweils drei Stücke vor, die sie der aus Dieter Bohlen, Xavier Naidoo, Oana Nechiti und Pietro Lombardi bestehenden Jury präsentieren.

„Dieter Bohlen hat sich bei mir für ,Sweet But Psycho’ entschieden, da er meinte, der Song sei zwar bekannt, würde aber nicht so häufig gesungen. Es lief aber ganz gut“, sagt Maria-Sara Pettinato.

Begleitet wurde die junge Frau, die seit ihrer Kindheit singt, von ihrer Lebenspartnerin, ihrer Mutter, ihrer Schwester und einer guten Freundin, „Papa musste ja leider arbeiten.“

Drei poppige Stücke in englischer Sprache

Seit sie 14 ist, arbeitet Maria-Sara Pettinato in der Café-Bar ihrer Eltern, mit ihrem Vater Vincenzo tritt sie häufig gemeinsam auf Stadtfesten oder privaten Veranstaltungen auf, „dann singen wir meist italienische Songs.“ Die junge Frau lacht: „Ich kann mich nicht fließend auf italienisch unterhalten, aber singen, das ist etwas anderes.“ Für das DSDS-Casting hatte sie drei poppige Stücke in englischer Sprache vorbereitet, „bislang cover ich bekannte Songs, aber vielleicht schreib’ ich irgendwann auch mal eigene Stücke.“

Aber zurück zur Jury: Wie reagierte das Quartett auf ihre Nervosität? „Sehr nett. Dieter Bohlen war Wortführer. Oana Nechiti hatte ich im Vorfeld als Joker ausgewählt. Alle­ haben mich beruhigt. Das Beste war, dass jedes Jurymitglied nach meinem Auftritt ausführlich seine Meinung gesagt hat. Das bringt den Casting-Teilnehmern auch für die Zukunft total viel.“

Interviews und Fotos

Mit einem Youtube-Video hatte sich Maria-Sara Pettinato bei DSDS beworben, kurze Zeit später kam die Einladung zum Casting. „Der Tag am Drachenfels verging wie im Flug. Du kommst im eigenen Outfit und komplett geschminkt zum Casting, kannst dich vor Ort aber auffrischen. Es werden Interviews geführt und Fotos von dir gemacht. Alles ist sehr aufregend.“