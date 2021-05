Hagen: Masken-Streit im Supermarkt

Haspe. In einem Supermarkt ist es zu einem Streit gekommen, weil ein 38-Jähriger keine Maske trug. Die Polizei rückte an.

In einem Supermarkt in der Enneper Straße gerieten zwei Männer in einen Streit um einen fehlenden Mund-Nasen-Schutz. Ein 43-Jähriger war am Freitagabend gegen 19 Uhr in dem Lebensmittelgeschäft einkaufen und sah einen anderen Kunden, der keine Maske trug.

Beleidigt und bedroht

Er sprach den 38-Jährigen an und fragte ihn, ob er einen Impfpass habe. Daraufhin sei er von dem Hagener beleidigt und mit körperlicher Gewalt bedroht worden. Der 38-Jährige gab an, eine Maskenbefreiung zu haben, die er auch einem Supermarktmitarbeiter gezeigt habe. Auf die Ansprache des anderen Kunden habe er nicht reagiert und sei dann von ihm verfolgt und fotografiert worden. Weitere Angaben machte er nicht. Die Ermittlungen der Polizei bezüglich der Bedrohung dauern an.

