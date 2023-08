Überfall auf eine Tankstelle in der Selbecke in Hagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Überfall Hagen: Maskierter Mann überfällt Tankstelle in der Selbecke

Selbecke. Überfall auf eine Tankstelle in der Selbecke in Hagen. ein maskierter Mann bedroht die Verkäuferin und stiehlt dann Geld. Zeugen werden gesucht.

Ein unbekannter Mann betrat am Donnerstag gegen 21 Uhr eine Tankstelle in der Selbecker Straße und forderte die Herausgabe von Geld. Der maskierte ging bedrohlich auf eine Mitarbeiterin zu und entnahm im weiteren Verlauf Geld aus der Kasse. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung, die Polizei konnte den Mann nicht mehr antreffen.

Er konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, 20 bis 30 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, schlanke Statur. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose (augenscheinlich Jogginghose), schwarze Turnschuhe mit einer weißen Sohle, eine schwarze Maskierung sowie Handschuhe. Die Mitarbeiterin der Tankstelle konnte darüber hinaus angeben, dass der Maskierte eine „kratzige“ Stimme hatte. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (arn)

