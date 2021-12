Eine vorbeihuschende Maus löst am Tücking einen schweren Unfall aus.

Polizei in Hagen Hagen: Maus ausgewichen – Autofahrerin prallt vor einen Baum

Tücking. Weil sie einer Maus ausweichen will, landet am Tücking eine Autofahrerin vor einem Baum.

Zu einem folgenschweren Ausweichmanöver ist es am Montagvormittag auf dem Tücking gekommen. Gegen 11.30 Uhr verlor eine 19-Jährige auf der Tückingstraße die Kontrolle über ihren Opel. Die Ennepetalerin war im Kurvenbereich in Richtung Vorhalle nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Die Frau verletzte sich leicht bei dem Zusammenstoß. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme schilderte die 19-Jährige der Polizei, dass sie einer Maus ausweichen wollte, die über die Fahrbahn gelaufen war. An dem Auto entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Der Opel war so stark beschädigt, dass ein Abschleppunternehmen das Fahrzeug abholen musste.

