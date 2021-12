Corona in Hagen Hagen: Mehr als 18.000 Corona-Impfungen in wenigen Wochen

Hagen. Das Impftempo in Hagen ist in den letzten Wochen rasant gestiegen: Das Impfzentrum bricht Rekorde und die mobilen Aktionen erleben große Resonanz

Die Impfgeschwindigkeit in Hagen ist durch die mobilen Aktionen und die Reaktivierung des Impfzentrums in der Stadthalle in den letzten Wochen wieder massiv gestiegen: Allein seit dem 15. Oktober wurden über die Angebote der Koordinierenden Impfeinheit der Stadt 18.146 Impfungen durchgeführt – davon ein Großteil Booster-Impfungen (14.544) sowie 2512 Erst-, und 1090 Zweitimpfungen.

Allein in der vergangenen Woche (bis zum 28. November) wurden im Stadtgebiet 9865 Impfungen durchgeführt – erst Dienstag, nur zwei Tage nach Wiedereröffnung, hatte das Hagener Impfzentrum mit 2117 Impfungen an einem Tag einen Allzeit-Rekord gebrochen.

Impffortschritt in Hagen: KVWL veröffentlicht Zahlen nur noch wöchentlich

Während das Impftempo wieder rasant an Fahrt aufnimmt und alle Bürger gespannt auf die Zahlen blicken, findet sich von dem rasanten Impffortschritt nichts in den täglichen Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung Lippe (KVWL) wieder, wo die Statistik für die Städte über Tage unverändert bleibt: Die KVWL war zuletzt, mit Schließung der Impfzentren, dazu übergegangen, nur noch wöchentliche Statistiken mit Blick auf den Impffortschritt in einzelnen Städten zu veröffentlichen. Daran will man auch weiterhin festhalten: „Tagesaktuelle Zahlen können wir nicht anbieten“, sagt Sprecher Daniel Müller dazu.

