Hagen: Mehrere Männer mit Rauschgift am Bahnhof erwischt

Hagen-Mitte. Bei einer Schwerpunktkontrolle am Hauptbahnhof in Hagen stellt die Polizei eine Vielzahl an Drogen sicher. Der Kontrolldruck soll hoch bleiben:

Polizeibeamte des Schwerpunktdienstes der Polizei Hagen haben bei Kontrollen am Hauptbahnhof eine Vielzahl an Betäubungsmitteln sichergestellt. In den frühen Nachmittagsstunden führten die Beamten am Donnerstag diverse Personenkontrollen am Berliner Platz durch.

Kokain in Gürteltasche und Taschentuch versteckt

Ein 44-jähriger Mann hatte sogenannte Bubbles, die mit Kokain gefüllt waren, in der Hand. Bei zwei weiteren Männern (41 und 28 Jahre) fanden die Polizisten Kokain in einer Gürteltasche sowie versteckt in einem Taschentuch. Ein 35-jähriger Mann hatte Cannabis und Haschisch in seiner Gürteltasche dabei.

Strafverfahren eingeleitet

Die Beamten beschlagnahmten das Rauschgift und leiteten Strafverfahren wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Weil die Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung am Hauptbahnhof klar definierter Schwerpunkt der Polizei Hagen ist, sind bereits für die kommenden Tage ähnliche Kontrollaktionen geplant.

