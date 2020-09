Hagen: Mehrere Personen schlagen auf 29-Jährigen ein

Hagen-Mitte. Mehrere Personen schlugen auf einen 29-Jährigen ein - sie wollten ihm sein Handy klauen. Der Mann musste im Krankenhaus behandelt werden.

In der Viktoriastraße, in Höhe der Cuno-Berufsschule, kam es am Samstagabend gegen 23.20 Uhr zu einer größeren Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei schlug eine größere Personengruppe auf einen 29-jährigen Mann ein und versuchte, ihm sein Mobiltelefon zu entreißen, was jedoch misslang.

Der Mann wurde hierbei erheblich verletzt und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen.