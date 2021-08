Hagen: Mehrere Wasserrohrbrüche aktuell in Hohenlimburg

Hohenlimburg/Henkhausen. Zeitlich fast parallel sind in Hohenlimburg und Henkhausen mehrere Wasserrohre gebrochen. In diesen Straßen sind Bürger betroffen.

Aktuell kommt es durch mehrere, zeitlich annähernd parallel aufgetretene Wasserrohrbrüche in Teilen von Hohenlimburg sowie Henkhausen zur Unterbrechung der Wasserversorgung. Betroffen sind insbesondere diese Bereiche: Im Löhenbusch, Auf dem Dreische, Letmather Straße, Am Hange, Neuer Kronnocken. Enervie arbeitet zusammen mit Tiefbauunternehmen unter Hochdruck an der Reparatur der betroffenen Wasserversorgungsleitungen. Aufgrund der parallel aufgetretenen Rohrbrüche kann das Unternehmen jedoch nicht an allen Schadensstellen gleichzeitig arbeiten und bittet die betroffenen Kunden um Verständnis für die Versorgungsunterbrechungen.

