Hagen: Mercedes-Reifen aufgestochen - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hofft auf Hinweise zu aufgestochenen Reifen in Hagen (Symbolfoto)

Hagen-Mitte Als eine 22-Jährige aus Hagen zu ihrem Auto kommt, sind zwei Reifen zerstochen und das Kennzeichen verschwunden. Die Polizei ermittelt.

Unbekannte Täter haben in Hagen ein Kennzeichenschild gestohlen und zwei Autoreifen aufgestochen: In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag hatte eine 22-jährige Hagenerin ihren grauen Mercedes auf einem Hinterhof in der Haldener Straße geparkt.

Als sie am Donnerstag gegen 13.30 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie fest, dass Unbekannte die beiden Hinterreifen zerschnitten und das vordere Kennzeichenschild gestohlen hatten. Polizeibeamte leiteten ein Strafverfahren wegen des Diebstahls sowie der Sachbeschädigung ein.

Zeugenhinweise werden unter 02331/986 2066 entgegengenommen.

