Hagen: Merhaba und Mahlzeit – Hilfe für Erdbebenopfer

Hagen. „Merhaba und Mahlzeit“ macht sich in Hagen für Obdachlose und Erdbebenopfer stark. Was Mitglieder in der Türkei und Syrien erlebt haben.

Merhaba und Mahlzeit. Zwei Worte. Eine Botschaft. Sie kümmern sich um jene, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und immer öfter wollen sie das auch in Hagen tun.

Merhaba – hallo. Zugewandt will sie sein, diese multikulturelle Initiative, die 2019 in Köln gegründet wurde, wo sie unter anderem Döner an Bedürftige verteilt hat, aber mit ersten Aktionen eben auch in anderen Kommunen wirkt. So in Hagen, wo Tolga Özgül und seine Mitstreiter im Sommer in der Innenstadt Tüten mit Hygieneartikeln und Lebensmitteln an Obdachlose und Bedürftige verteilt haben.

Internationales Kinderfest im Volkspark

„Wir waren zunächst in der Fußgängerzone unterwegs, sind dann später zum Männerasyl in der Tuchmacherstraße“, so Özgül, Bundesvorsitzender des Vereins, „da haben wir für diejenigen, die dort untergebracht sind, gekocht.“

Der Verein „Merhaba und Mahlzeit“ hat seine Ursprünge in Köln. Hier sind unter anderem Obdachlose mit Döner versorgt worden. Foto: Tolga Özgül

In einigen Kommunen, in denen die Initiative aktiv ist, gibt es bereits feste Ausgabetage, in Hagen ist man so weit noch nicht. „Wir befinden uns im Aufbau, haben einen Koordinator vor Ort“, sagt Tolga Özgül und blickt gleichzeitig auf die nächste Aktion, die der Verein schon am kommenden Wochenende vor Ort organisiert: ein internationales Kinderfest im Volkspark, das am Samstag und Sonntag jeweils um 12 Uhr beginnt – mit Bühnenprogramm und rund 20 Ständen. Man habe im Vorfeld zahlreiche Kulturvereine angeschrieben.

Erlös für Opfer des Erdbebens

„Der Erlös dieses Festes ist für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in Syrien und in der Türkei bestimmt“, sagt Tolga Özgül über die Feierlichkeiten, die in den vergangen Jahren durch andere Vereine gestemmt wurden. Für Özgül aber schließt sich ein Kreis: „Das Thema Obdachlosigkeit, auf das wir ja einen Schwerpunkt setzen, ist ja auch in den Erdbebengebieten ein ganz aktuelles. Mitglieder unseres Vereins waren in Syrien und in der Türkei vor Ort, haben geholfen. Wir haben Hilfstransporte in die Regionen organisiert und letztlich in Köln ein großes Lager eingerichtet, in dem wir Hilfsgüter sammeln.“

Tolga Özgül (39) hat den Verein „Merhaba und Mahlzeit“ ins Leben gerufen. Auch in Hagen sind Obdachlose mit Essen versorgt worden. Foto: Tolga Özgül

Abdullah Sarikaya, Objektbetreuer bei der Stadt Hagen, ist einer derjenigen, die sich vor Ort für „Merhaba und Mahlzeit“ engagieren. Beim Kinderfest, bei der Versorgung von Obdachlosen, aber auch in den Erdbebengebieten direkt. „Ich habe mich nach der Katastrophe mit Arbeitskollegen auf den Weg gemacht“, erzählt der Mann mit türkischen Wurzeln, dessen Vorfahren aus der nicht vom Erdbeben betroffen Region Anatolien stammen, „die Stadt hatte uns für einige Tage extra freigestellt.“

Situation wie in einem Krieg

Was er und seine Mitreisenden vor Ort erleben, bewegt sie bis heute. „Die Bilder, die man in Fernsehen gesehen hat, geben die Situation und das Ausmaß der Katastrophe kaum wider“, ringt er um Worte, die das beschreiben, was er mit eigenen Augen gesehen hat. „Das ist wie Krieg – vielleicht noch schlimmer.“

Kinder haben im Mittelpunkt ihrer Hilfsmission gestanden. Kinder, für die er und seine Kollegen zunächst Spenden in Hagen gesammelt haben. „Wir haben dann vor Ort Kleidung gekauft und die an Familien, die alles verloren haben, verteilt“, sagt Abdullah Sarikaya. Und so schließt sich auch für ihn ganz persönlich beim Kinderfest an diesem Wochenende ein Kreis: „Wir machen das, um Kindern eine Freude zu bereiten.“ Vor Ort in Hagen – aber auch jenen, die ihr Zuhause verloren haben, ihr Obdach, in der Türkei und in Syrien.

