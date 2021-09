Hagen: Messer-Attacke in der Innenstadt - Mann (58) verletzt

Hagen-Mitte. Bei einem Messer-Angriff wird ein 58-jähriger Hagener am Hals verletzt. Die Polizei kann den Täter auf der Flucht stellen und festnehmen.

Ein 43-Jähriger hat in der Hagener Innenstadt einen 58-jährigen Mann mit einem Messer angegriffen und ihn dabei am Hals verletzt. Der Mann stand am Samstagabend, gegen 19 Uhr, auf dem Gehweg am Graf-von-Galen-Ring in Hagen. Dort unterhielt er sich mit einem Bekannten. Plötzlich näherte sich der Tatverdächtige und verletzte den 58-Jährigen mit einem Messer am Hals. Nach einer kurzen Auseinandersetzung mit dem Bekannten des Opfers flüchtete der Tatverdächtige in Richtung der Altenhagener Brücke.

Festnahme nach Messer-Angriff in Hagen

Der Leichtverletzte wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Da den Polizeibeamten eine detaillierte Beschreibung des Angreifers vorlag, konnten sie diesen im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung in der Straße Am Hauptbahnhof antreffen.

Sie fanden bei ihm ein Cutter Messer. Die Beamten nahmen den 43-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zum Gewahrsam. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

