Blaulicht Hagen Hagen: Messer-Attacke am Kiosk – Mann (23) muss in Haft

Hagen. Streit um eine Corona-Maske eskaliert: Ein 23-Jähriger sticht mehrfach mit dem Messer auf einen Kiosk-Mann ein. Jetzt muss er ins Gefängnis.

Der folgenschwere Streit um eine nicht getragene Corona-Maske vor einer Trinkhalle an der Alleestraße in Hagen: Nach seiner blutigen Messerattacke gegen einen Kiosk-Mann (31) muss der Auszubildende (23) jetzt für drei Jahre und neun Monate hinter Gitter. Das entschied das Schwurgericht.

Opfer wird bei Attacke in Hagen schwer verletzt

Am 20. November vergangenen Jahres war es zum Angriff auf offener Straße gekommen. Mit drei wuchtigen Messerhieben wurde der Mann aus dem Kiosk niedergestreckt: Ein Stich ging in Richtung Herzbeutel, ein weiterer in Richtung Lunge, die Klinge prallte jedoch an einer Rippe ab. Der dritte Stich hatte zu tiefen Schnittverletzungen am Unterarm geführt.

Streit um eine Corona-Maske als Motiv

Mit einem Rettungshubschrauber musste das schwer verletzte Opfer in eine Spezialklinik geflogen werden. Warum der Auszubildende unvermittelt zustach? Er war am Tag zuvor aus dem Kiosk verwiesen worden, weil er keine Corona-Maske trug. Zunächst hatte die Anklage noch „versuchter Totschlag“ gelautet – das Schwurgericht erkannte im Urteil auf „gefährliche Körperverletzung“.

