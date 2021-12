Hagen: Metallfigur der Firma Dörken im Vorhaller Kreisel

Die Stahlkonstruktion am Vorhaller Kreisel in Hagen.

orhalle. Allen Autofahrern in Hagen fällt die Metallkonstruktion im Vorhaller Kreisel ins Auge. Es geht um eine Aktion der Firma Dörken.

VEine zwei Meter hohe beleuchtete Metallkonstruktion vor dem Dörken-Verwaltungsgebäude in Herdecke und auf dem Vorhaller Kreisel an der B 54 in Hagen erregt seit kurzem die Aufmerksamkeit der Passanten und der vorbeifahrenden Autofahrer. Sie zeigt das Dörken-Firmenmaskottchen „Dörki“ und den Schriftzug „WIR.IHR.HIER – DANKE“.

Ein Banner daneben klärt auf, um was es bei der Aktion geht, die der Dörken-Betriebsrat ins Leben gerufen hat: Den Gesellschaftern und dem Vorstand des Unternehmens wird dafür gedankt, dass sie es möglich machen, die Menschen in der Region mit finanziellen Mitteln, vor allem aber mit tatkräftiger persönlicher Hilfe durch die Mitarbeiter des Unternehmens zu unterstützen.

Zupackende Hilfe für Menschen in der Region

Denn der Firmenleitung geht es nicht nur darum, in speziellen Notsituationen Geld zu spenden. Ausdrücklich gewünscht ist die konkrete und zupackende Hilfe der Menschen bei Dörken für die Menschen in der Region.

Ins Leben gerufen wurde die Initiative im Mai 2020. Damals schüttete das Unternehmen an jeden Mitarbeiter 1000 Euro aus. Die sollten bevorzugt in Herdecke und Hagen für Einkäufe, Dienstleistungen oder Essensbestellungen bei der lokalen Gastronomie ausgegeben werden, um die örtlichen Unternehmen zu unterstützen und deren Geschäft nach dem ersten kompletten Lockdown „anzuschieben“.

Opfer der Hochwasserkatastrophe

Im Juli 2021 setzte das Unternehmen mit seiner Patenschaftsaktion dann noch „einen drauf“. Der Gedanke dabei: Mitarbeiter kümmern sich aktiv um Opfer der Hochwasserkatastrophe – mit Geld, das ihnen das Unternehmen dafür zur Verfügung stellt, vor allem aber mit persönlicher Ansprache und tatkräftiger Unterstützung.

Die Metallkonstruktion bleibt bis in das neue Jahr hinein an beiden Standorten stehen – als sichtbares Zeichen des Dankes aller Mitarbeiter des Unternehmens und im Namen aller Menschen, die im Rahmen der Initiative Hilfe erfahren haben. Bei der offiziellen Enthüllung bedankten sich die Herdecker Bürgermeisterin Katja Strauss-Köster und Hagens Oberbürgermeister Erik O. Schulz stellvertretend für die Menschen in der Region.

Die Firma Dörken investierte erst vor drei Jahren eine hohe zweistellige Millionensumme in ihren Produktionsstandort an der Brüninghausstraße in Vorhalle. Dort hatte das Unternehmen mit Stammsitz im benachbarten Herdecke 2015 bereits eine 35 Millionen Euro teure Spinnvlies-Anlage eröffnet.

