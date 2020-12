Hagen: Mit 170 Weihnachtstüten durch den Heiligen Abend

Hagen Ute Goecke vom Landgasthaus Staplack in Hagen und ein Helferteam bescheren Einsatzkräfte mit Essenstüten.

Am morgigen Heiligen Abend steigen sie gegen halb sieben in ihre vollgepackten Autos und fahren los. Zur Feuerwehr, zur Polizei und zum Allgemeinen Krankenhaus (AKH). Die "sieben Helferlein", so nennt sich die Truppe um Ute Goecke, werden mindestens drei oder vier Stunden unterwegs sein, um die mit Lebensmitteln gefüllten Tüten zu verteilen. Freiwillig, ehrenamtlich, gern. Wie gesagt - am Heiligen Abend.

Ute Goecke, Eigentümerin vom Landgasthaus Staplack auf Haßley, ist als resolute Frau, die anpacken kann, bei ihren Gästen bekannt. Gerade ihre Stammgäste würde daher das Motto, das sich die Wirtin für ihre Benefizaktion ausgedacht hat, nicht verwundern: "Zwei Worte, die glücklich machen: Einfach tun!"

"Wir möchten jenen, die am Heiligen Abend Dienst haben, eine kleine Freude machen", sagt Ute Goecke unprätentiös. Mit "wir" spielt die Staplack-Chefin auf ihre Mitarbeiterin Ann-Kathrin (Tinka) Schuppert, deren Mann Holger und die gemeinsamen Töchter Lara und Leah (beide 17) sowie Lina (8), außerdem auf ihren eigenen Sohn Jan Goecke (21) und natürlich sich selbst an.

Sieben Personen aus zwei Haushalten

In den vergangenen Tagen haben die "sieben Helferlein" eingekauft, gebacken und Tüten gepackt. "Wir sieben Personen kommen zum Glück ja nur aus zwei Haushalten, da konnten wir hier in der Küche und in den Gastro-Räumen alles problemlos managen", sagt Ute Goecke. 5000 Kekse hat sie in der jüngsten Zeit für die Weihnachtstüten gebacken, "außerdem noch 2100 Kekse für die Tafel-Einrichtung in Lüdenscheid“, sagt sie mit ein wenig Stolz in der Stimme.

Wer am Heiligen Abend mit einer Tüte überrascht wird? Wir beglücken etwa 60 Polizisten, die in den Wachen Nachtdienst haben, außerdem 75 Berufsfeuerwehrleute und 33 AKH-Mitarbeiter, die Nachtwache haben", zählt Tinka Schuppert auf. Mit drei Autos fährt das Staplack-Team die Polizei- und Feuerwachen sowie das AKH ab. "Es ist schön, durch die Dunkelheit zu fahren und dabei etwas Gutes zu tun. Dabei kommen Glücksmomente auf", sagt Ute Goecke.

Gern ans Fest zurück denken

Und Freundin und Mitarbeiterin Tinka Schuppert ergänzt: "In diesem Jahr kann man aufgrund der Pandemie-Einschränkungen doch eh nicht im großen Kreis gemütlich zu Hause feiern. Es wird für viele bestimmt ein trauriges Fest werden. Aber vielleicht werden wir sieben, die auf Tour gehen, um Menschen, die am Heiligen Abend arbeiten müssen, zu bescheren, uns gerade an dieses Fest einmal gern zurück erinnern."

Die Tütenpack-Idee hatte Ute Goecke schon vor ein paar Wochen. "Eigentlich wollte ich Gänsebraten machen, aber der muss heiß gegessen werden. Und wenn die Einsatzkräfte raus müssen. . . ", sagt die Wirtin. Dann habe sie geplant, Kartoffelsalat mit Bockwürstchen vorzubereiten, "doch was ist, wenn die Kühlkette vor Ort nicht eingehalten werden kann?" Kurzerhand habe sie dann umdisponiert: "Unsere Tüten enthalten nun Bockwürstchen, die sich die Einsatzkräfte selbst warm machen können, wenn sie die Zeit dazu finden, außerdem Brötchen, Kuchen und Süßigkeiten."

Und was sagen Lara, Leah und Lina, die morgen Abend mit auf Bescherungs-Tour gehen, zu ihrem Weihnachten der anderen Art? "Das ist doch spannend, wir freuen uns darauf", versichert die 17-jährige Lara glaubhaft.

Weitere Infos:

Das Landgasthaus Staplack, Staplack 2, ist derzeit - wie alle gastronomischen Betriebe - geschlossen. Momentan können an Wochenenden Speisen vor Ort nach Terminvereinbarung abgeholt werden (Rufnummer 77 246) .

Folgende Stationen werden am Heiligen Abend vom Staplack-Team angesteuert: Die Wachen der Berufsfeuerwehr in Vorhalle, Boele, Haspe, Wehringhausen, Dahl und Hohenlimburg, die Polizeiwachen in der Bahnhofstraße, auf der Hoheleye, in Haspe sowie in Hohenlimburg, außerdem das Allgemeine Krankenhaus. Etwa 170 Männer und Frauen, die am 24. Dezember Dienst haben, werden beschert.