Hagen: Mit der WP zu den Harlem Globetrotters nach New York

Hagen Die Harlem Globetrotters, das außergewöhnlichste Basketball-Team der Welt, kommt nach Hagen. Daher verlosen wir eine Reise nach New York.

Sie sind das wohl außergewöhnlichste, das verrückteste Basketball-Team auf diesem Planeten: die Harlem Globetrotters, ein Showteam aus den USA, das seine Wurzeln vor fast 100 Jahren in Chicago hat. Eine Mannschaft aus Basketballern, die auch heute noch über eine unglaubliche Technik verfügen und obendrein mit der Schwerkraft nicht viel im Sinn haben.

Da liegt es nahe, dass dieses basketball-verückte Team in die basketball-verrückte Stadt Hagen kommt, in der Woche für Woche der Basketball bei den Heimspielen von Pro-A-Ligist Phoenix Hagen in der Ischelandhalle, aber auch in diversen anderen Hallen und Ligen gefeiert wird.

World Tour macht am 13. April Station in Hagen

Am Samstag, 13. April, machen die Harlem Globetrotters auf ihrer „World Tour“ Station in der Ischelandhalle. Sprungball für das Spektakel ist um 19 Uhr.

Die Harlem Globetrotters bestreiten in wechselnden Besetzungen pro Jahr mehrere Hundert Spiele auf dem gesamten Erdball – und verlieren nie. Die letzte Niederlage der Show-Basketball-Truppe datiert vom 5. Januar 1971, als der Gegner, die Washington Generals, beim 100:99-Sieg zufällig einen Wurf nach dem anderen traf.

Wer Eintrittskarten für eine der April-Vorstellungen kauft, erwartet schließlich keine herkömmliche Partie mit Wettkampfcharakter, sondern ein Spektakel mit Kunstwürfen, blitzschnellen Dribblings und krachenden Dunks.

Sightseeing in New York

Wer die Basketballer aus den USA zuvor schon einmal sehen will - dem bietet die WP-Stadtredaktion eine einzigartige Möglichkeit. Für das Gastspiel in New York verlosen wir eine viertägige Reise vom 16. bis 19. Februar für eine Person in die USA.

Reichlich Ballgefühl haben die Spieler der Harlem Globetrotters. Foto: Harlem Globetrotters

Konkret bedeutet das: Hin- und Rückflug Frankfurt/Main (Transfer muss der Gewinner selbst organisieren), drei Übernachtung inklusvie Frühstück in einem guten 3- bis 4-Sterne-Hotel in New York, alle Transfers in New York, die Begleitung durch einen Reiseleiter, ein Sightseeing-Programm am Samstag sowie Besuchs des Spiels der Harlem Globetrotters am Sonntag, 18. Februar, im Barclays Center inklusiver einzigartiger „Money Can‘t Buy Moments“.

Gültiger Reisepass erforderlich

Wichtiger Hinweis: Für die Reise wird ein gültiger und maschinenlesbarer Reisepass benötigt, der den US-Einreisebestimmungen entspricht. Ausländer benötigen gegebenenfalls ein Visum. Das Mindestalter für die Teilnahme an der Reise beträgt 18 Jahre.

Wer die Harlem Globetrotters live in New York erleben will - das Gewinnspiel findet ihr unter www.wp.de/globetrotters. Teilnahmeschluss ist der 4. Januar.

