Einbruch am hellichten Tag mitten in der Hagener Innenstadt.

Hagen: Mitten in der City - Einbruch am hellichten Tag

Hagen-Mitte Ein 27-Jähriger und seine Freundin sind am Dienstag in Hagen Opfer eines Einbruchs geworden. Und zwar mitten am Tage in der Innenstadt.

Bislang unbekannte Täter brachen am späten Dienstagnachmittag in die Wohnung eines 27-jährigen Mannes in der Innenstadt ein. Zwischen 16 Uhr und 21 Uhr hielten sich der 27-Jährige und seine Frau nicht deren Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Körnerstraße auf. Als sie nach Hause zurückkehrten, erkannten sie, dass Unbekannte das Schlafzimmerfenster aufgebrochen und sämtliche Zimmer der Wohnung durchwühlt hatten.

Zugang zu dem Fenster erlangten die Täter vermutlich über ein Vordach. Die Einbrecher stahlen Bargeld und Schmuck mit einem Wert im mittleren vierstelligen Bereich. Außerdem stellte der 27-jährige Mann fest, dass ein Laptop sowie eine Spielekonsole fehlten. Die Kripo ermittelt nun wegen des Wohnungseinbruchs und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 9862066 entgegen.

